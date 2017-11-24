يستقبل وست هام يونايتد نظيره ليستر سيتي في لقاء الجريحين، وذلك بافتتاح المرحلة الثالثة عشرة من منافسات البريمييرليغ.

وقال بيدرو أوبيانج لاعب الهامرز عشية الموقعة إنه ينبغي على فريقه التأقلم سريعا مع الأسلوب الخططي للمدرب الجديد ديفيد مويس واللعب بجدية أكبر لمحاولة العودة إلى طريق الانتصارات، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل وست هام المركز الـ 18 في المسابقة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، بعدما خسر مويس مباراته الأولى مع الفريق، 2-0، أمام واتفورد الأسبوع الماضي ليخسر وست هام للمرة السابعة في أول 12 جولة.

وقال أوبيانج لموقع النادي: «يجب أن نعمل بجدية أكبر في المباراة المقبلة، وننسى آخر مباراة، لأن ما حدث قد حدث».

وأضاف: «يجب أن نستوعب بشكل أفضل ما يريده مويس وأن نعمل بشكل أكبر، حتى يكون بوسعنا تنفيذ الأشياء المطلوبة.

أما ليستر الملقب بـ «الثعالب»، فيتطلع إلى مصالحة جماهيره بعد هزيمته بالمرحلة الماضية على يد مان سيتي، لذا، سيحاول بطل الموسم قبل الماضي النهوض مجددا.