يدرس لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كاكا العودة الى ناديه السابق ميلان الايطالي بعد اعتزاله كرة القدم.

وأمضى أفضل لاعب في العالم 2007 يومه في مقر النادي اللومباردي واجتمع بمالكيه الصينيين الجدد الذين اشتروا النادي من رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني.



وعن العرض الذي قدمه له المدير الإداري في ميلان ماركو فاسوني لشغل منصب المدير الرياضي قال كاكا: «يجب أن أعرف وضعي الشخصي أولا. منحت نفسي بضعة أشهر لأقرر ما أريد القيام به.

لم أرغب في اتخاذ قرار قبل نهاية الموسم، وأريد التوصل الى ذلك بهدوء ذهني. وقتذاك، إذا قررت الاعتزال، سأفكر في مستقبلي».