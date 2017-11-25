ذكرت وسائل اعلام ايطالية ان محكمة ايطالية حكمت على الدولي البرازيلي روبينيو، مهاجم ميلان الايطالي وريال مدريد الاسباني لكرة القدم سابقا، بالسجن ٩ سنوات بتهمة اغتصاب شابة ألبانية مع مجموعة من اصدقائه.



وتعود احداث الواقعة الى يناير 2013 عندما كان روبينيو لاعبا في ميلان، واتهمته محكمة في المدينة اللومباردية مع مجموعة من اصدقائه باغتصاب شابة ألبانية (22 عاما).



ونفى روبينيو في السابق ما نسب اليه، ويستطيع ان يطعن في الحكم.



ودفع اللاعب بعد ان علم بالحكم مجددا ببراءته في رسالة قصيرة نشرها على انستغرام وفيسبوك.

وقال محامي اللاعب: «جميع الاجراءات القانونية قد اتخذت لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة البداية».