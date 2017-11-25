تسلم نجم برشلونة الاسباني ومنتخب الارجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي hls في برشلونة جائزة الحذاء الذهبي لافضل هداف في البطولات الاوروبية الموسم الماضي.

وحصد ميسي (30 عاما) الجائزة بتتويجه أفضل هداف في الدوري الاسباني الموسم الماضي برصيد 37 هدفا مع ناديه الكاتالوني متقدما على مهاجمي سبورتينغ لشبونة البرتغالي الدولي الهولندي باس دوست (34 هدفا) وبوروسيا دورتموند الالماني الدولي الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (31 هدفا).



وخلف ميسي زميله في النادي الكاتالوني الدولي الاوروغوياني لويس سواريز الذي سلمه الجائزة.



وهي المرة الرابعة التي ينال فيها ميسي الجائزة بعد اعوام 2010 و2012 و2013 وعادل الرقم القياسي لمهاجم ريال مدريد الاسباني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج بها اعوام 2008 مع فريقه السابق مان يونايتد و2011 و2014 و2015 مع النادي الملكي.