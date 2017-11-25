ضمن 11 فريقا جديدا بطاقة التأهل الى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) اول من امس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.



والفرق الـ 11 هي فياريال الإسباني (المجموعة الاولى) وسبورتينغ براغا البرتغالي (الثالثة) وميلان الإيطالي (الرابعة) وأتالانتا الإيطالي وليون الفرنسي (الخامسة)، وستيوا بوخارست الروماني (السابعة) وريد بول سالزبورغ النمساوي (التاسعة) واسترسوند النروجي (العاشرة) ونيس الفرنسي (الحادية عشرة) وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وريال سوسييداد (الثانية عشرة).

وانضمت هذه الفرق الى دينامو كييف الأوكراني (المجموعة الثانية) وأرسنال الانجليزي (التاسعة) ولاتسيو الإيطالي (الحادية عشرة) ليرتفع عدد المتأهلين الى 14 فريقا وتبقى المنافسة مستمرة حتى الجولة الأخيرة على البطاقات العشر المتبقية.

في المجموعة الأولى، تأهل فياريال بفوزه خارج ملعبه على استانا الكازخستاني بصعوبة 3-2، رافعا رصيده الى 11 نقطة، في حين تجمد رصيد الخاسر عند 7 نقاط وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطة خلف سلافيا براغ التشيكي الذي تغلب على مضيفه ماكابي تل ابيب الاسرائيلي بهدف لجوزف هوسباور (45).

وفي المجموعة الرابعة، انتزع ميلان الإيطالي إحدى البطاقتين بفوزه الكبير على أوستريا فيينا النمساوي 5-1. وتغلب ليون الفرنسي على أبولون ليماسول القبرصي 4-0.

في المقابل، خسر ايفرتون في معقله أمام اتالانتا الايطالي 1-5. وكانت بطاقتا المجموعة من نصيب ليون واتالانتا.

سقوط أرسنال

في المجموعة الثامنة، تعرض أرسنال لخسارة غير مؤذية كونه ضمن التأهل بدوره بسقوطه امام كولن الألماني 1-0.

وقرر مدرب أرسنال آرسين فينغر إراحة معظم لاعبي الصف الاول وعلى رأسهم الهداف الفرنسي الكسندر لاكازيت والتشيلي الكسيس سانشيز والالماني مسعود اوزيل.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 10 نقاط مقابل 6 لكل من كولن والنجم الاحمر و5 لبوريسوف.

وحجز ريد بول سالزبورغ النمساوي البطاقة الاولى في المجموعة التاسعة بفوزه الكبير على ضيفه فيتوريا غيمارايش البرتغالي 3-0.

وبقي مرسيليا الفرنسي على لائحة الانتظار بتعادله مع مضيفه قونيا سبور التركي 1-1. ورفع سالزبورغ رصيده الى 11 نقطة مقابل 7 لمرسيليا و5 لقونيا و4 لغيمارايش.

وفي المجموعة الحادية عشرة، قام المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيللي بدور مهم للغاية عندما منح فريقه نيس الفرنسي بطاقة العبور الى الدور الثاني بتسجيله هدفين خلال الفوز على تسولته فاريغيم الaبلجيكي 3-1.

وحسم نيس بالتالي البطاقة الثانية لهذه المجموعة اذ حل ثانيا وراء لاتسيو الايطالي. وكانت بطاقتا المجموعة الثانية عشرة من نصيب زينيت سان بطرسبورغ الروسي وريال سوسييداد الإسباني.