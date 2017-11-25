يستقبل ريال مدريد حامل اللقب ملقة الثامن عشر في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسيكون ريال مدريد مطالبا بتحقيق الفوز امام ملقة المهدد بالهبوط، بعد إهداره 5 نقاط في آخر 3 مباريات، خصوصا بعد فوزه الساحق على مضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي 6-0 في دوري أبطال أوروبا، وضمان تأهله الى ثمن النهائي من مركز الوصافة وراء توتنهام.

ويبتعد الريال بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر و6 عن فالنسيا الثاني.

استبعد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ان يكون تحت الضغط راهنا، خصوصا لابتعاده 10 نقاط عن غريمه برشلونة في الدوري بعد تعادله مع اتلتيكو مدريد في الجولة الماضية «أنا محظوظ جدا، أولا لأني بصحة جيدة وثانيا لأني اعتاش من شغفي. أحب ما أقوم به». وبرز في مواجهة نيقوسيا الأخيرة هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ثنائية، كما عاد الى طريق الشباك الفرنسي كريم بنزيمة.

وبعد مباراة ريال، يحل جاره اتلتيكو مدريد الذي يتساوى معه بعدد النقاط على ليفانتي الثاني عشر الذي حقق فوزا منتظرا بعد 6 مباريات.

ويلعب ايضا الافيس مع ايبار، ريال بيتيس مع جيرونا.

ألمانيا

تنتظر بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب مهمة صعبة امام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع اليوم ضمن المرحلة الثالثة عشرة من بطولة ألمانيا، التي تشهد ديربي «الرور» بين بوروسيا دورتموند وغريمه التقليدي شالكه في اليوم ذاته.

ويتصدر الفريق البافاري الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام شالكه ولايبزيغ وصيف الموسم الماضي الذي يستضيف فيردر بريمن ايضا، وبفارق 8 نقاط امام بوروسيا مونشنغلادباخ، فيما يتقاسم بوروسيا دورتموند المركز الخامس مع هوفنهايم برصيد 20 نقطة لكل منهما.

وتتجه الأنظار الى ملعب «سيغنال ايدونا بارك» في دورتموند الذي سيكون مسرحا لديربي «الرور» الساخن بين بوروسيا وغريمه التقليدي شالكه. والتقى الفريقان 88 مرة في البوندسليغا وكان الفوز حليف دورتموند 32 مرة مقابل 30 لشالكه وتعادلا 26 مرة.

ويلعب أيضا لايبزيغ مع فيردر بريمن، فرايبورغ مع ماينتس، واينتراخت فرانكفورت مع باير ليفركوزن، واوغسبورغ مع فولفسبورغ.

فرنسا

يحل ليل ضيفا على مونبلييه في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة فرنسا. ويلعب أيضا رين مع نانت، ميتز مع أميان، تروا مع أنجيه، مونبلييه مع ليل، كان مع بوردو، ديغون مع تولوز.