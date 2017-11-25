يقود المصري محمد صلاح، متصدر ترتيب الهدافين، ليفربول الخامس في مواجهة فريقه السابق تشلسي حامل اللقب، اليوم في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وعاش صلاح (25 عاما) الذي قاد بلاده الى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما، فترة متواضعة مع تشلسي بعد قدومه من بازل السويسري في 2014، بيد انه تألق بشكل كبير في الملاعب الإيطالية مع فيورنتينا وروما، ما فتح له باب العودة الى البريمييرليغ.



وسجل صلاح الذي بدأ مسيرته مع المقاولين العرب، 9 أهداف في الدوري، متقدما بفارق هدف عن هاري كاين (توتنهام)، الأرجنتيني سيرخيو اغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس (مان سيتي)، الاسباني الفارو موراتا (تشلسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (مان يونايتد).



وقال عنه مدربه الألماني يورغن كلوب «لقد كان يافعا عندما جاء الى تشلسي، لكنه أصبح رجلا الآن».

وتجمع المباراة بين فريقين مندفعين محليا، اذ حقق تشلسي ثالث الترتيب، بفارق نقطة عن مان يونايتد الثاني، 4 انتصارات متتالية، وليفربول الذي يبتعد عنه بـ 3 نقاط 3 انتصارات تواليا.



بدوره، يخوض تشلسي المباراة بعد رحلة بعيدة الى اذربيجان، حيث حقق فوزا عريضا على مضيفه قره باغ 4-0 وضمن تأهله الى ثمن نهائي دوري الأبطال.



ودفع المدرب الإيطالي انتونيو كونتي الذي اشتكى من خوض فريقه مواجهة ليفربول بعد 48 ساعة من رحلة طويلة (8 آلاف كيلومتر)، بتشكيلة قوية شارك فيها أساسيا قلب الدفاع البرازيلي دافيد لويز منذ استبعاده اثر مشادة في التمارين.

من جانبه، يستقبل مان يونايتد تاسع الترتيب برايتون الذي لم يخسر في خمس مباريات.



ويعيش فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فترة متقلبة، إذ خسر 8 نقاط في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، وفشل في ضمان تأهل مبكر الى ثمن نهائي دوري الأبطال بخسارة متأخرة أمام مضيفه بازل السويسري، لكنه لايزال متقدما بفارق 3 نقاط عن مطارديه بازل وسسكا موسكو الروسي.



ويستقبل توتنهام (الرابع) وست بروميتش البيون السابع عشر والذي فاز مرتين فقط منذ مطلع الموسم.



ويلعب كريستال بالاس مع ستوك سيتي، نيوكاسل مع واتفورد، سوانسي سيتي مع بورنموث.

إيطاليا

يبحث انتر ميلان الثاني بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر، عن مواصلة نتائجه الرائعة عندما يحل ضيفا على كالياري الثالث عشر في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويعول مدربه لوتشانو سباليتي بشكل كبير على مهاجمه الأرجنتيني الفذ ماورو ايكاردي، وصيف ترتيب الهدافين (13 هدفا) بفارق هدفين عن تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو.

ويلعب بولونيا مع سمبدوريا، وكييفو مع سبال، وساسوولو مع هيلاس فيرونا.