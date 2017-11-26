خطف حامل اللقب تشلسي نقطة ثمينة من موقعته أمام مضيفه ليفربول بتعادله معه 1-1 امس في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح محمد صلاح التسجيل للفريق المضيف في الدقيقة 65، وتعادل تشلسي في الدقيقة 85 عبر البرازيلي ويليان.

وارتفع رصيد تشلسي بهذا التعادل إلى 26 نقطة في المركز الثالث، أما ليفربول فأصبح له 23 نقطة في المركز الخامس.

على ملعب «أنفيلد رود» افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لفريقه بالدقيقة 65 بعدما انطلق كوتينيو بالكرة، ليحاول لاعب تشلسي تيموي باكايوكو قطع المرة لكنها وصلت إلى تشامبرلين الذي غمزها إلى المنفرد صلاح الذي أودعها الشباك.

وضغط تشيلسي في محاولة لإدراك التعادل، ونجح البديل البرازيلي ويليان في إدراك التعادل بالدقيقة 85، عندما وصلت الكرة إليه في الناحية اليمنى، فرفعها بيسراه خدعت الحارس مينيوليه واستقرت في المرمى.

وعانى مان يونايتد الثاني للفوز على برايتون 1-0. ورفع يونايتد رصيده الى 29 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف جاره وغريمه مان سيتي الذي يحل ضيفا على هادرسلفيد اليوم، وبقي برايتون الصاعد هذا الموسم الى الدوري الممتاز على نقاطه الـ 16 في المركز التاسع، علما بأنه لقي خسارته الاولى في آخر ست مباريات.

سجل هدف المباراة الوحيد مدافع لويس دانك بالخطأ في مرمى فريقه (66). وهي المباراة الـ 39 على التوالي ليونايتد من دون خسارة على ارضه.

وانقذ المهاجم الدولي هاري كاين فريقه توتنهام من الخسارة امام وست بروميتش البيون احد فرق المؤخرة بادراكه التعادل في الدقيقة 74. وكان وست بروميتش تقدم بهدف مبكر للفنزويلي خوسيه سولومون روندون في الدقيقة الرابعة. ورفع توتنهام رصيده الى 24 نقطة.

وفاز واتفورد على مضيفه نيوكاسل 3-0، وكريستال بالاس على ستوك سيتي 2-1. وتعادل سوانسي سيتي مع بورنموث سلبا.

وكانت المرحلة افتتحت بتعادل وست هام مع ليستر سيتي 1-1.

مان سيتي - هيديرسفيلد اليوم

يزور مان سيتي المتصدر بفارق كبير هيديرسفيلد الصاعد اليوم في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وعلى مسافة بعيدة في الصدارة، يختتم السيتي المرحلة على أرض هادرسفيلد العاشر، باحثا عن فوزه الثاني عشر في 13 مباراة، حيث يتربع على الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه. ويقدم السيتيزينس بقيادة مدربه الاسباني بيب غوارديولا مستويات رائعة، وهو الوحيد لم يخسر حتى الآن في الدوري.

بدوره، يأمل أرسنال السادس (22 نقطة) تحقيق فوزه الرابع في خمس مباريات عندما يحل على بيرنلي السابع والمنتشي من 3 انتصارات متتالية.

وفي مباراة ثالثة يلعب ساوثمبتون مع ايفرتون.

وكسب المدرب ديفيد مويس النقطة الاولى مع فريقه الجديد وست هام يونايتد عندما قاده الى التعادل أمام ضيفه ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي 1-1 على الملعب الاولمبي في افتتاح المرحلة.