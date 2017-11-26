انتقد مدرب مان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بشدة في وقت متأخر الجمعة صانع ألعاب فريقه الأرميني هنريك مخيتاريان، مؤكدا انه ليس راضيا عن أدائه.



وأوضح «المو» في مؤتمر صحافي «لست مسرورا من ادائه. لا أتحدث عن (مرة) واحدة او اثنتين، وانما أتحدث عن ثلاث واربع وخمس. لقد بدأ الموسم بشكل جيد جدا، ثم بدأ يختفي شيئا فشيئا».



وأضاف المدرب المثير للجدل «مستوى ادائه، في تسجيل الأهداف، في التمريرات الحاسمة، في الضغط، في التمركز وكصانع ألعاب صاحب الرقم 10، انخفض تدريجيا. في لحظة ما، (نقول) هذا يكفي. الآخرون يعملون ولهم الحق في ان يمنحوا الفرصة».



وكان مشوار لاعب الوسط الارميني الذي يرتدي القميص رقم 22 وليس 10، متقلبا منذ انتقاله الى مان يونايتد في صيف العام 2016 قادما من بوروسيا دورتموند الالماني.



فبعد «ديربي سيئ» مع الجار مان سيتي، وضع مورينيو صانع الألعاب الأرميني جانيا ولمدة نحو شهرين في بداية الموسم الماضي قبل ان يعود اللاعب ويأخذ مكانه بعد الاداء المميز في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الذي أحرز يونايتد لقبها وعلى هذا الاساس يشارك الموسم الحالي في دوري ابطال اوروبا.