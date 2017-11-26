ينتقل باريس سان جرمان المتألق هذا الموسم بهجومه المرعب لخوض المواجهة المحلية الأبرز له ضد ضيفه موناكو حامل اللقب اليوم ساعيا الى الابتعاد عنه اكثر في صدارة الترتيب في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وكان موناكو قد حرم سان جرمان من لقب خامس على التوالي في الموسم الماضي بتتويجه للمرة الأولى منذ عام 2000.



لكن الفريقين اختلفا كثيرا عن الموسم الماضي، فموناكو تخلى عن عدد من أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم الدولي الشاب كيليان مبابي (18 عاما) الى سان جرمان بالذات، والأخير عزز صفوفه بالبرازيلي نيمار في أغلى صفقة كروية في العالم بلغت 222 مليون يورو هي قيمة البند الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني.

وانضم نيمار ومبابي الى المهاجم الأوروغوياني ادينسون كافاني فشكلوا ثلاثيا رائعا جدا حتى الآن اطلق عليه تسمية «MCN»، فحقق الفريق نتائج مذهلة محليا وأوروبيا.

وفاز فريق العاصمة الفرنسية بإشراف المدرب الإسباني اوناي ايمري في 11 مباراة وتعادل في اثنتين حصد فيها 35 نقطة وضعته في صدارة الدوري المحلي بفارق مريح عن اقرب منافسيه. ويحقق نيمار ورفاقه ايضا انتصارات سهلة في البطولة المحلية وبأهداف غزيرة ايضا آخرها الفوز على نانت 4-1.

وفي الجانب الآخر، يحتل موناكو المركز الثاني في البطولة الفرنسية برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف سان جرمان وهو ودع دوري أبطال أوروبا من الدور الأول بخسارة ثقيلة أمام لايبزيغ الالماني 1-4 الثلاثاء الماضي. ويحل ليون الثالث برصيد 26 نقطة ضيفا على نيس السابع عشر، ويستضيف مرسيليا الرابع وله 24 نقطة غانغان الخامس عشر اليوم.

ألمانيا

أفلت هانوفر من خسارة ثالثة على التوالي وخرج بتعادل ثمين امام ضيفه شتوتغارت 1-1 في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني.

وهو التعادل الرابع لهانوفر هذا الموسم والاول بعد خسارتين أمام لايبزيغ وفيردر بريمن، فعزز موقعه في المركز الثامن برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين أمام شتوتغارت.