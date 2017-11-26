يستعد نابولي المتصدر ويوفنتوس حامل اللقب لمواجهتهما النارية الاسبوع المقبل، عندما يحل الاول ضيفا على اودينيزي ويستقبل الثاني كروتوني اليوم في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويعلق فريق فقراء الجنوب آمالا كبيرة على الدوري المحلي فهو الوحيد مع مطارده انتر ميلان الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن (فاز 11 مرة وتعادل مرتين)، ويبتعد عن يوفنتوس حامل اللقب في السنوات الست الاخيرة بفارق اربع نقاط.

ويعول ساري هذا الموسم على المهاجمين البلجيكي دريس مرتنز والاسباني خوسيه كايخون، بالإضافة الى المتألق انسينيي الذي سجل هدفا رائعا في مرمى شاختار.

في المقابل، يخوض اودينيزي موسما متعثرا اذ فاز 4 مرات وخسر 8 مباريات حتى الآن، ما أدى الى الاطاحة بمدربه لويجي دل نيري الثلاثاء وتعيين ماسيمو اودو.

ويبحث يوفنتوس عن تعويض سريع لخسارته امام سمبدوريا في المرحلة السابقة 2-3. وتخلف لاعبو المدرب ماسيميليانو اليغري 0-3، قبل ان يخفف الارجنتينيان غونزالو هيغواين وباولو ديبالا الاضرار في الوقت بدل الضائع.

ومني اليوفي بخسارته الثانية هذا الموسم، بعد الاولى امام لاتسيو الشهر الماضي، ولم ينجح في تعويضها منتصف الاسبوع بتعادله سلبا على ارضه مع برشلونة في دوري ابطال اوروبا، ليؤجل تأهله الى ثمن النهائي الى الجولة السادسة الحاسمة.

ويغيب عن المواجهة قلب الدفاع الدولي كييليني بعد اصابته بعضلات فخذه.

وبعد ضمان تأهله الى الدور الثاني من مسابقة الدوري الاوروبي، اثر فوزه الكبير الخميس على ضيفه اوستريا فيينا النمسوي 5-1 بثنائيتين للبرتغالي اندريه سيلفا وباتريك كوتروني، يستقبل ميلان السابع تورينو الثامن على ملعب سان سيرو.

ويبحث لاتسيو الخامس عن تعويض خسارته الاخيرة أمام روما بعد 6 انتصارات متتالية، عندما يستقبل فيورنتينا التاسع. أما جاره روما الرابع والذي حقق 10 انتصارات في 13 مباراة حتى الآن، فيحل ضيفا على جنوى الثامن عشر.