وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيرا على تمديد عقده حتى 2021 مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، حسبما أعلن النادي الكتالوني.

وقال برشلونة الذي أدى عدم توقيع العقد في حينه الى قلق أنصاره، في بيان «وقع برشلونة واللاعب ليونيل ميسي عقدا جديدا يمتد حتى 30 يونيو 2021 وببند جزائي حدد بمبلغ 700 مليون يورو».



وبتوقيع هذا العقد الجديد، سيبقى ليو الذي نشأ في النادي الكتالوني وأمضى معه الى الآن كامل مسيرته، مرتبطا معه حتى سن الرابعة والثلاثين.



تشهد المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم قمة نارية اليوم بين برشلونة المتصدر ووصيفه فالنسيا.



ويأمل البارسا في زيارته الى ملعب «ميستايا» متابعة انطلاقته الصاروخية، حيث لم يهدر سوى نقطتين من أصل 36 منذ بداية الموسم بتعادله مع أتلتيكو مدريد.



أما فريق الخفافيش فقد حقق 8 انتصارات متتالية بفضل أهداف الإيطالي سيموني تساتسا (9) ورودريغو (6) وسانتي مينا (5)، أبعدته 6 نقاط عن ثالث الترتيب ريال مدريد بطل أوروبا، و4 نقاط عن برشلونة.

ويعول البلوغرانا على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر ترتيب هدافي الدوري (12)، وسيكون الهداف الاوروغوياني لويس سواريز قادرا على المشاركة بعد إلغاء البطاقة الصفراء التي نالها في مواجهة ليغانيس (0-3) السبت الماضي عندما سجل ثنائية، خلافا للمدافع جيرار بيكيه الذي سيغيب مثل الارجنتيني خافيير ماسكيرانو المصاب، ليعول المدرب ارنستو فالفيردي دفاعيا على الفرنسي صامويل اومتيتي والبلجيكي توماس فرمايلن.

ويحل اشبيلية الخامس بفارق نقطتين عن ريال واتلتيكو على فياريال السادس في مباراة قوية،.

الملكي يستعيد نغمة الانتصارات

كسر كريستيانو رونالدو نحسه في الدوري وتابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه ليسجل هدف الانتصار 3-2 على ملقة.

وهذا أول هدف لرونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، في ملعب سانتياغو برنابيو بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى هدفين فقط وبفارق عشرة أهداف عن غريمه ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين.

وفشل رونالدو في التسجيل في آخر أربع مباريات بالدوري وبدا أنه سيواصل المعاناة بعدما أهدر ركلة جزاء لكنه تابع الكرة وسجل أخيرا.

وبات رصيد ريال مدريد 27 نقطة من 13 مباراة واستمر في المركز الثالث لكنه يتأخر بثلاث نقاط عن فالنسيا ثاني الترتيب وسبع نقاط عن برشلونة المتصدر. ورد إطار المرمى ضربة رأس من رونالدو ليتابع زميله كريم بنزيمة الكرة ويسجل هدف التقدم لريال في الدقيقة التاسعة. وأدرك دييغو رولان التعادل لملقة في الدقيقة 18. وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني (21).



وأطلق توري كاسترو تسديدة بعيدة ودخلت مرمى ريال بعدما فشل الحارس كيكو كاسيا في إبعاد الكرة في الدقيقة 58 ليتعادل 2-2.



واحتسبت ركلة جزاء نفذها رونالدو لكن الحارس روبرتو تصدى للكرة قبل أن يتابعها رونالدو ويسجل الهدف الثمين.



وتخطى ايبار مضيفه الافيس وصيف القاع 2-1 على ملعب منديسوروسا أمام 19 الف متفرج واصبح في المركز الرابع عشر.

واستعاد سلتا فيغو نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه ليغانيس 1-0 في افتتاح المرحلة.

ويدين سلتا فيغو بفوزه الى ياغو أسباس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء رافعا رصيده الى 7 أهداف في المركز الرابع على لائحة الهدافين. وهو الفوز الخامس لسلتا فيغو هذا الموسم والأول بعد خسارة أمام اشبيلية فرفع رصيده الى 17 نقطة وصعد الى المركز الثامن بفارق الأهداف امام ليغانيس الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم.

ليو: رحيل نيمار أفاد البلوغرانا والسيتي وسان جرمان الأفضل

اعتبر المهاجم الأرجنتيني الدولي الشهير ليونيل ميسي نجم برشلونة أن رحيل البرازيلي نيمار عن صفوف برشلونة أفقد الفريق «قدرات هجومية رائعة»، لكنه خدم الناحية الدفاعية في أداء الفريق، حيث أصبحت الناحية الدفاعية أكثر تنظيما الآن.

وقال ليو لصحيفة «ماركا» الإسبانية: أصبحنا الآن أكثر قوة في وسط الملعب ونلعب الآن بنظام أكثر وهذا

يجعلنا أفضل في الناحية الدفاعية».

ووصف ميسي الأزمة الحالية لفريق ريال مدريد المنافس التقليدي العنيد لبرشلونة بأنها «كبوة عابرة»، كما وصف فريقي مان سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي بأنهما الأقوى في أوروبا حاليا.

رونالدو الأول بمليار يورو

لم تصل قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي لقيمة أكبر شرط جزائي في تاريخ عقود لاعبي كرة القدم حيث لايزال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة نجما ريال مدريد على قمة قائمة أكبر الشروط الجزائية بمليار يورو في عقد كل منهما.

والقائمة التالية توضح أكبر قيمة للشرط الجزائي في عقود لاعبي كرة القدم حتى الآن:

البرتغالي كريستيانو رونالدو ـ مليار يورو

ريال مدريد

الفرنسي كريم بنزيمة ـ مليار يورو

ريال مدريد

الأرجنتيني ميسي ـ 700 مليون يورو

برشلونة

الإسباني إيسكو ـ 700 مليون يورو

ريال مدريد

الويلزي غاريث بيل ـ 700 مليون يورو

ريال مدريد

الكرواتي مودريتش ـ 500 مليون يورو

ريال مدريد