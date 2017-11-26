سينطلق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس اليوم من المركز الاول في جائزة ابوظبي الكبرى، الجولة 20 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد تصدره التجارب الرسمية امس.

ولا يزال بوتاس يأمل احراز المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، وراء زميله البريطاني لويس هاميلتون المتوج سابقا، وذلك بحال فوزه في السباق وفشل الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) في الحلول بين الثمانية الاوائل.



وسجل بوتاس الذي سينطلق للمرة الرابعة من المركز الاول في مسيرته، 1:36.231 دقيقة، متقدما على هاميلتون (1:36.403 د) وفيتل (1:36.777 د).

وقال بوتاس «حققت لفة ممتازة في محاولتي الاولى ضمن الفترة الثالثة، ولم يتمكن لويس من التحسن بعدها».

وتابع «انطلقت من المركز الاول في البرازيل قبل اسبوعين وحللت وصيفا، الهدف غدا سيكون البحث عن المركز الاول».

أما فيتل، بطل العالم اربع مرات مع فيراري، فرأى «كانت حصة جيدة. اعتقد ان ايقاعنا في السباق غدا سيكون أفضل، وسنكون أقرب من مرسيدس».



وحل الاسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) رابعا والفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) خامسا والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) سادسا.



وكان هاميلتون قد ضمن لقبه العالمي الرابع بعد 2008 و2014 و2015، على غرار فريقه الالماني مرسيدس المتوج في ابوظبي في السنوات الثلاث الاخيرة.