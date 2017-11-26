تلقى فريق بايرن ميونخ أول خسارة له تحت قيادة يوب هاينكس وسقط أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأنهى بوروسيا مونشنغلادباخ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ثورجان هازارد من ركلة جزاء في الدقيقة 39 وماتياس جينتير في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، قلص بايرن ميونخ الفارق بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 74.

ورفع غلادباخ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف شالكه فيما توقف رصيد بايرن ميونخ عند 29 نقطة في صدارة الترتيب.

وفاز لايبزيغ على فيردر بريمن 2-0. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد فيردر بريمن عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وعاد فريق شالكه من بعيد وانتزع تعادلا مثيرا من مضيفه بوروسيا دورتموند بعد ان حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4.



وانتهى الشوط الأول بتقدم بوروسيا بأربعة أهداف نظيفة سجلها بيير إيمريك اوباميانج في الدقيقة 12 وبينجامين ستامبولي لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 وماريو جويتزه في الدقيقة 20 ورافاييل جوريرو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، انتفض فريق شالكه، وسجل أربعة أهداف عن طريق جويدو برجشتالر في الدقيقة 61 وأمين حارث في الدقيقة 65 ودانييل كاليوري في الدقيقة 86 ونالدو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع شالكه رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، كما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

وفاز باير ليفركوزن على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-0.



ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، فاز فرايبورغ على ماينز 2-1.