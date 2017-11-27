محمد صلاح متصدر هدافي المسابقة بـ 10 أهداف سجلها بحذاء «اديداس اكس 17 بلس»

كشفت أرقام نشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية أن أحذية شركة «نايكي» الأميركية بكل أنواعها كانت الأكثر تهديفا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي لعبت حتى قبل الأخيرة من الموسم الحالي.

وكانت الأندية العشرون قد سجلت 309 أهداف خلال الـ 120 مباراة التي لعبت حتى الآن، منها 169 هدفا احرزها لاعبون يرتدون أحذية «نايكي»، أي ان أكثر من نصف الأهداف سجلت بأحذية هذه العلامة الأميركية في الملاعب الإنجليزية والتي تحظى بشعبية واسعة لدى اللاعبين.

وفي المقابل، سجل اللاعبون الذين يرتدون أحذية العلامة الألمانية «اديداس» 116 هدفا، وهي العلامة التي تبقى تحظى هي الأخرى بحضور قوي في مختلف الدوريات رغم تراجعها لصالح منافستها الأميركية.

ولم يسجل لاعبو العلامة الألمانية الثانية «بوما» سوى 18 هدفا، فيما سجلت أحذية العلامة اليابانية «ميزونو» 5 أهداف، مقابل تسجيل العلامة الإنجليزية «امبرو» لهدف يتيم، بعدما كانت قد احتكرت التهديف في «البريمييرليغ» منذ انطلاقتها في بداية التسعينيات عندما كانت - حينها- العلامة المفضلة للهدافين.

ومن حيث أنواع العلامات فقد تصدرت «اديداس اكس 17» الترتيب بتوقيع أصحابها على 50 هدفا، وهو النوع الذي يرتديه 26 لاعبا في المسابقة، من أبرزهم الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي مان يونايتد والبرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم نادي مانشستر سيتي حيث سجل كل منهما 8 أهداف.

وحلت ثانية أحذية «نايكي» نوع «هايبرفينوم فانتوم» بتوقيعها على 45 هدفا، حيث يرتديها ألمع اللاعبين وعلى رأسهم الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي احرز 8 أهداف، إضافة إلى الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ نجم مان سيتي الذي سجل 7 أهداف، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت هداف أرسنال الذي وقع على 6 أهداف.

أما متصدر هدافي البريمييرليغ المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الذي يقود سباق الهدافين برصيد 10 أهداف، فسجلها بحذاء «اديداس» من نوع «اكس 17 بلس».