يعد النجم الألماني يوزوا كيميش أحد أبرز نجوم نادي بايرن ميونيخ في الوقت الحالي وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر به مؤخرا وواصل تقديمه هذا الموسم.

وقد أكدت التقارير أن اللاعب أصبح هدفا لبعض الأندية الأوروبية الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز ويقدم أداء جيدا.

من جانبها، أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية الشهيرة أن الدولي الألماني على ردار برشلونة ومان سيتي، حيث ان المدرب الإسباني بيب غوارديولا يرغب في ضمه بعد أن تعاون معه من قبل في أليانز آرينا.

يذكر أن صاحب الـ22 عاما قد لعب لبطل الدوري الألماني منذ عام 2015 وشارك مع الفريق في 97 مباراة بمختلف البطولات سجل فيها 12 هدفا.