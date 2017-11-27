أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى على ايقاف روسيا الممنوعة من المشاركة في أي حدث منذ نوفمبر 2015 بسبب التنشط الممنهج، وذلك بحسب ما أعلن امس.

ويأتي هذا القرار قبل أيام معدودة على انعقاد الاجتماع المهم لتنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية من 5 الى 7 ديسمبر في لوزان، من أجل البحث بالسماح لروسيا بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ (9 الى 25 فبراير) من عدمه.

ولن يعقد الاجتماع التالي للاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل بطولة العالم داخل قاعة والمقررة بين 1 و4 مارس المقبل في برمنغهام، ما يعني أن روسيا مستبعدة عن البطولة، كما كانت حال رياضيي ألعاب القوى لديها خلال أولمبياد ريو 2016 أو بطولة العالم لألعاب القوى الصيف الماضي في لندن.