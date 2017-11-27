أعلن نادي شالكه عن توافر قمصان خاصة للبيع احتفالا بالعودة التاريخية التي حققها الفريق في ديربي الرور أمام غريمه بوروسيا دورتموند.

كان شالكه تعادل بنتيجة 4-4 أمام دورتموند بعد أن كان متأخرا بنتيجة 4-0 حتى حدود الدقيقة الـ 60، ليعادل نالدو النتيجة في اللحظات الأخيرة ويخطف تعادلا مثيرا.

النادي أعلن أنه سيعرض قمصانا تحتفل بتلك المناسبة بسعر 19.95 يورو عبر موقعه الرسمي ويمكن البدء في حجزها.

ولم يكن جمهور شالكه وإدارته من تعامل مع التعادل على أنه انتصار، حيث قال ليون جوريتزكا لاعب الفريق بعد المباراة ان فريقه فاز بالديربي قبل أن يعود ويقول إنه تعادل، كما أن اللاعبين هتفوا بعد المباراة «فزنا بالديربي، فزنا بالديربي».