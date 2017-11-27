عزز بوسطن سلتيكس وهيوستن روكتس صدارتهما للمنطقتين الشرقية والغربية، فيما تجاوز ستيفن كوري أسوأ بداية مباراة في مسيرته وقاد غولدن ستايت ووريرز للفوز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب «بانكرز لايف فيلدهاوس»، عزز بوسطن سجله كأفضل فريق في الدوري حتى الآن، وذلك بتحقيقه فوزه الثامن عشر وجاء على حساب مضيفه انديانا بيسرز 108-98.

ودخل بوسطن الى اللقاء وهو يبحث عن بدء سلسلة جديدة من الانتصارات بعدما انتهت سلسلته الأولى عند 16 انتصارا متتاليا بخسارته الأربعاء أمام ميامي هيت، وهو نجح في تحقيق مبتغاه بتحقيق فوزه الثاني تواليا والثامن عشر في 21 مباراة بفضل الثنائي كايري ايرفينغ وآل هورفورد.

بدوره، حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزه الثاني تواليا بغياب نجمه المصاب كيفن دورانت، وجاء على حساب ضيفه نيو اورليانز بيليكنز 110-95 بفضل نجمه الآخر ستيفن كوري الذي تجاوز بدايته الصعبة جدا في المباراة، حيث اخفق في محاولاته العشر الأولى، وأنهى اللقاء ب27 نقطة، بينها 14 في الربع الثالث.

وواصل هيوستن روكتس عروضه المميزة هذا الموسم وعزز صدارته للمنطقة الغربية بفوزه الخامس عشر في 19 مباراة، وجاء على حساب ضيفه نيويورك نيكس 117-102.

وتغلب سان انتونيو سبيرز على نيو تشارلوت هورنتس 106-86، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على اورلاندو ماجيك 130-111.

كما تغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على واشنطن ويزاردز 108-105، وتورونتو رابتورز على اتلانتا هوكس 112-78، ودالاس مافريكس على اوكلاهوما سيتي ثاندر 97-81، ويوتا جاز على ميلووكي باكس 121-108، ولوس انجليس كليبرز على ساكرامنتو كينغز 97-95.