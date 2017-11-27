شهد لقاء نوريتش سيتي مع ضيفه بريستون واقعة طريفة حينما تعرض حكم الراية إلى الإصابة، ما دفع الحكم للاستعانة بالحكم الرابع مساعدا، لكن اللوائح تنص على أن اللقاء لا يمكن إكماله دون حكم رابع لإعلان الوقت بدل الضائع.

ديفيد ثورنهيل، حكم في الدوري المحلي، كان يشاهد اللقاء من المدرجات، لكن كمشجع لفريق نوريتش، وعندما قام المسؤولون في الستاد بإعلان توقف اللقاء بسبب عدم وجود حكم رابع أعلن عن وجوده ليقوم باستكمال الدقائق المتبقية وهي عشر دقائق من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

اللقاء انتهى بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق ليستمر نوريتش في مسيرته السلبية بعدم الفوز على أرضه للمرة السابعة على التوالي.