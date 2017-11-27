فاز فالتيري بوتاس بالسباق الختامي لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات هذا الموسم في أبوظبي بعدما انطلق من الصدارة وتفوق على زميله لويس هاميلتون البطل الذي اكتفى بالمركز الثاني امس.

وهذا الانتصار الثالث للسائق الفنلندي بوتاس هذا الموسم ومنع زميله هاميلتون من عاشر فوز في 2017.

واحتل سيباستيان فيتل سائق فيراري المركز الثالث ليحافظ على المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم للسائقين خلف البريطاني هاميلتون الذي ضمن التتويج الشهر الماضي في المكسيك.

وسبق لمرسيدس أن حسم لقب بطولة العالم للصانعين للمرة الرابعة على التوالي. وهذه رابع مرة يهيمن فيها مرسيدس على أول مركزين بالسباق خلال الموسم الجاري.