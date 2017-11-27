واصل مان سيتي انتفاضته الجامحة في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه المثير والصعب 2-1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون في المرحلة الثالثة عشرة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أرسنال على مضيفه بيرنلي 1-0 وساوثمبتون على ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف لهدف.

وعزز السيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق ثماني نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود مان يونايتد.

في المقابل، تجمد رصيد هيديرسفيلد، الصاعد حديثا للبطولة، عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، علما أن هذه هي الخسارة السادسة التي يتلقاها الفريق في المسابقة.

إيطاليا

واستعاد نابولي الصدارة من انتر ميلان بفوزه الثمين على مضيفه اودينيزي 1-0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويدين نابولي بفوزه الثاني عشر هذا الموسم الى لاعب وسطه الدولي البرازيلي الاصل جورجينيو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 33. ورفع نابولي رصيده الى 38 نقطة بفارق نقطتين امام انتر ميلان الذي كان انتزع الصدارة السبت بفوزه على مضيفه كالياري 3-1.

وأوقف جنوى سلسلة الانتصارات المتتالية لضيفه روما وصيف بطل الموسم الماضي عند خمسة عندما ارغمه على التعادل 1-1 على ملعب «لويجي فيراريس». ورفع روما رصيده الى 31 نقطة.

وتابع ميلان نتائجه المخيبة محليا بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام ضيفه تورينو على ملعب «سان سيرو» في ميلانو.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي محليا بعد خسارته امام نابولي في المرحلة الماضية فرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة امام تورينو العاشر.

إسبانيا

انتزع أتلتيكو مدريد المركز الثالث من غريمه ريال مدريد بعد اكتساحه مضيفه ليفانتي 5-0 في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الاسباني.

أتلتيكو مدريد رفع رصيده إلى 27 نقطة وينتزع المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

فرنسا

اقتص ليون من مضيفه نيس وهزمه بخماسية نظيفة في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، في حين تغلب مرسيليا بصعوبة على غانغان 1-0.

ورفع ليون رصيده الى 29 نقطة.

اما مرسيليا فرفع رصيده الى 28 نقطة، وبقي في دائرة المتصدرين.w