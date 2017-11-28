أعرب نادي برشلونة عن أسفه لعدم استعانة بطولة الدوري الإسباني بتقنية الفيديو حتى الآن، وذلك بعد أن ألغي هدف صحيح لنجمه ليونيل ميسي أمام مضيفه فالنسيا. وقال الظهير الأيسر ألبا «عندما تتخطى الكرة الخط لمسافة ثلاثة أمتار فيجب أن ترى، يجب تطبيق تكنولوجيا الفيديو، ستكون مفيدة للجميع». وجاءت اللعبة المثيرة للجدل مع حلول الدقيقة الـ 30 من اللقاء، عندما كانت النتيجة السلبية بدون أهداف هي عنوان المباراة. وأطلق ميسي قذيفة مدوية من على حدود منطقة الجزاء أخفق حارس فالنسيا في التعامل معها لتمر الكرة بين قدميه متخطية خط المرمى. وانطلق لاعبو برشلونة بعد ذلك إلى أحد أجناب الملعب للاحتفال بالهدف، ولكنهم فوجئوا برؤية لاعبي الخفافيش يشنون هجمة مرتدة على مرماهم بعدما قرر حكم اللقاء عدم احتساب الهدف. ولم يتمكن حكم المباراة، اجناسيو اجليسياس فيانويبا، ولا أي من مساعديه من رؤية كرة ميسي وهي تدخل إلى المرمى، ومن جانبه اعترف لاعب وسط فالنسيا باريخو بخطأ حكم المباراة، وقال: لقد كانت لعبة واضحة والهدف رآه الجميع، لقد استفدنا من هذه اللعبة.