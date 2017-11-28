تناقلت الصحف الإسبانية عددا من الأخطاء التي ارتكبها الحكم فيلانويفا في مباراة القمة بين برشلونة وفالنسيا.

ورغم أن ميسي سجل هدفا واضحا لم يحتسبه الحكم، إلا أن صحيفة «ماركا» أكدت عدم قانونية احتفالية مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو بهدفه في مرمى برشلونة، مشيرا إلى أنه كان يستحق البطاقة الصفراء. وذهب رودريغو إلى الجماهير بعد تسجيله هدف فالنسيا في الدقيقة 60، وتسلم شعرا مستعارا برتقاليا، وضعه على رأسه تخليدا لذكرى رئيس فالنسيا الراحل جاومي أورتي، الذي احتفل بهذه الطريقة بلقب الليغا سنة 2004. وبحسب قوانين الفيفا، فإن اللاعب لا يمكنه الاحتفال بالهدف بطرق معينة، منها خلع القميص أو تجاوز حواجز الملعب أو تغطية رأسه أو وجهه بأي شيء كان. وأوضحت الصحيفة أن إشهار البطاقة الصفراء في وجه مورينو كان ضروريا، ولكنه تغاضى عن ذلك أيضا. وتلقى المهاجم بطاقة صفراء في الدقيقة 74 من المباراة، وفي حالة حصوله على البطاقة الأولى بعد احتفاله بالهدف، كان سيتعرض للطرد.