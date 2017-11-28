انتهت قمة فالنسيا وضيفه برشلونة بالتعادل 1-1، وقلب اشبيلية الطاولة على مضيفه فياريال وحول تخلفه بهدفين نظيفين الى فوز 3-2 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

على ملعب ميستايا، كان فالنسيا على وشك تحقيق فوزه التاسع على التوالي والحاق الهزيمة الاولى بضيفه هذا الموسم لولا هدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

ويعود الفوز الاخير للخفافيش على العملاق الكتالوني (2-1) الى 18 فبراير 2007، وعلى ملعب كامب نو (2-1) الى 17 ابريل 2016.

والتقى الفريقان سابقا في 164 مباراة، فاز برشلونة 81 مرة، وفالنسيا 42 مرة وتعادلا 41 مرة. ولم يخسر فالنسيا أي مباراة تحت إشراف مارسيلينو غارسيا تورال (52 عاما) الذي تولى المهمة في 11 مايو 2017 بموجب عقد لمدة عامين.

ولسوء حظ ليونيل ميسي ان الاستعانة بتقنية الفيديو لم تطبق بعد في «الليغا» الاسبانية، فبعد أن تلقى تمريرة من سواريز، سدد الارجنتيني كرة خاطفة من خارج المنطقة فافلتت من يدي الحارس البرازيلي نيتو وسقطت بين ساقيه خلف الخط بشكل واضح وبكامل محيطها، بيد أن الأخير أخرجها وكأن شيئا لم يكن، ولم يحتسب الحكم شيئا (30).

وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها ميسي لموقف مماثل بعد ان سجل هدفا لم يحتسب أيضا في مرمى ريال بيتيس في 20 أغسطس في المرحلة الأولى.

وبعد أن بلغ هدفه بالخروج متعادلا في الشوط الاول، هاجم فالنسيا بكثافة في مطلع الثاني، وكاد البرتغالي غوديش يفتتح التسجيل (57).

وأسفرت السيطرة عن هدف لأصحاب الأرض بعد عدة تمريرات في الجهة اليسرى بدأها غوديش الى خوسيه غايا الذي عكسها أمام المرمى ودفعها رودريغو مورينيو بقدمه (60).

وتكرر السيناريو من نفس الجهة والمكان، بيد ان تدخلا عنيفا لم يعاقب عليه سيميدو أوقف الخطر (62)، وأنقذ ميسي فريقه من الهزيمة بتمريرة بالمقاس الى جوردي البا، لاعب فالنسيا سابقا، فتابعها «طائرة» بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى لمرمى نيتو مدركا التعادل (82).

وأصاب اندرياس باريرا شبكة برشلونة من الخارج (92)، وأهدر زازا آخر فرص اللقاء من مسافة قريبة (93).

وصار رصيد برشلونة 35 نقطة، وبقي متقدما على مطارده بفارق اربع نقاط.

وأهدر فياريال فوزا كان في متناوله بعد أن تقدم بهدفين، ومني بهزيمته الرابعة هذا الموسم فتوقف رصيده عند 21 نقطة، في حين عزز اشبيلية موقعه رافعا رصيده الى 25 نقطة وبقي على بعد نقطتين من ريال مدريد الذي تغلب على ملقة بصعوبة 3-2.

ومنح الدولي الكونغولي سيدريك باكومبو فريق «الغواصات الصفراء» التقدم (19). وفي الشوط الثاني أحرز الكولومبي باكا الهدف الثاني (53). وقلص اشبيلية الفارق سريعا عبر المدافع الفرنسي كليمان لانغليه (56).

وأدرك الفريق الاندلسي التعادل بسرعة أيضا بتسديدة يسارية قوية اطلقها فرانكو فاسكيز (57).

وتزحلق فيكتور رويز على الأرض بهدف قطع الكرة من أمام الارجنتيني غابرييل ميركادو فتعثر الأخير واحتسب الحكم ركلة جزاء مرفقة ببطاقة صفراء هي الثانية لمدافع فياريال فطرد، وسجل بانيغا هدف الفوز لإشبيلية (78).