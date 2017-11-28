أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم امس اقالة مدرب فريقه فينتشنزو مونتيلا وتعيين لاعب وسطه الدولي السابق جينارو غاتوزو بدلا منه.

وجاءت اقالة مونتيلا بعد تعادل ميلان مع ضيفه تورينو سلبا في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 20 نقطة، بفارق 18 نقطة خلف نابولي المتصدر.

وتولى مونتيلا الإشراف على ميلان في يونيو 2016، لكن الفريق لم يحقق تحت إشرافه على النتائج المرجوة رغم ضخ الملاك الصينيين الجدد أكثر من 200 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية. لكن الفريق اللومباردي حجز بطاقته الخميس الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ». واشترى مستثمرون صينيون نادي ميلان من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني بعد حقبة امتدت نحو 30 عاما.

وخاض غاتوزو (39 عاما) أكثر من 450 مباراة مع ميلان بين 1999 و2012، والمتوج معه بلقب الدوري الايطالي مرتين ودوري ابطال اوروبا مرتين والكأس المحلية مرة واحدة.