قال بيب غوارديولا مدرب مان سيتي، إنه من «المستحيل» على فريقه الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم طيلة الموسم، بعد فوزه 2-1 خارج ملعبه على هيدرسفيلد. وما يثير إحباط منافسيه، أن فريق غوارديولا لم يظهر أي علامات على إبطاء تقدمه، رغم أن المدرب الإسباني تحرك سريعا للتقليل مما يتردد بأن سيتي، قد يسير على خطى أرسنال، وهو الفريق الوحيد الذي أنهى موسما في الدوري الممتاز بلا هزيمة.

وأبلغ بيب الصحافيين: سنخسر مباراة، ففي وجود مباراة واحدة في الأسبوع يصبح احتمال فقدان النقاط أقل ولكن مع 3 مباريات كل أسبوع و4 بطولات فالأمر مستحيل.

وأضاف: عندما يحــدث ذلك.. أريد أن أرى كيف سيكون رد الفعـل، 18 فوزا على التوالي أمر رائع، بينها 11 انتصارا متتاليا في الدوري الممتاز، نحن في فترة جيدة، كان انتصارا كبيرا في مباراة قوية بالدوري الممتاز.