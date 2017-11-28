أقام اللاعب الدولي البلجيكي مروان فيلايني دعوى قضائية ضد الشركة التي كان متعاقدا معها وكانت تزوده بالأحذية الرياضية، متهما إياها بالتسبب في مشاكل في قدميه. وحسب تقارير صحافية بريطانية، وصف الدولي البلجيكي الأحذية التي تصنعها شركة «نيو بالانس» الأميركية بأنها «سيئة»، وسببت لقدمه «ضررا كبيرا» وخاصة على مستوى أصابع القدمين، حيث كانت تمنعه من النوم المريح بسبب الآلام، كما أنها أثرت سلبيا على أدائه فوق المستطيل الأخضر. وجاء في بيان لشركة «روزالينا إنفستمنتس» الممثلة للاعب الدولي البلجيكي، نشرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية: «أحذية كرة القدم التي تقدمها نيو بالانس كانت بجودة سيئة، وسببت ضررا كبيرا لقدم فيلايني. تواصل فيلايني معهم كثيرا وعبر عن إحباطه من تدني جودة حذائه». وتأتي شكوى نجم مان يونايتد مغايرة تماما لما سبق وأن أفادت به شركة «نيو بالانس» في عام 2016 لما قالت إن مروان فيلايني «سعيد بالحذاء». ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن في دعوى فيلايني، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يطالب اللاعب البلجيكي بتعويض مالي بقيمة 2.3 مليون يورو. يشار إلى أن مروان فيلايني متعاقد حاليا مع الشركة الرياضية الأميركية «نايكي» لتزويده بالأحذية.