يحل مان يونايتد ضيفا ثقيلا على واتفورد في اختبار صعب لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى يونايتد للفوز بهدف يتيم على برايتون الصاعد إلى الدرجة الممتازة هذا الموسم.

ويبحث مان يونايتد بإشراف البرتغالي مورينيو عن الثأر من واتفورد للإبقاء على الضغط على جاره سيتي وعدم ترك الفارق معه يتسع أكثر.

وحقق يونايتد فوزا صعبا للغاية على برايتون بعد كرة لآشلي كول اصطدمت بقدم أحد المدافعين وتهادت داخل الشباك، لكن مهمته لن تكون سهلة بعد الفوز السهل لواتفورد على نيوكاسل بثلاثية نظيفة في مباراته الأخيرة.

وقال مدافع يونايتد فيكتور ليندلوف بعد المباراة ضد برايتون «حاولنا تقديم أفضل ما لدينا أمامه لكننا لم ننجح تماما».

وتابع: «حصلنا على النقاط الثلاث وهذا هو الأهم. لم نلعب جيدا لكننا عرفنا كيف نفوز وهذا يظهر قوتنا».

واستعاد يونايتد خدمات مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي شارك لدقائق في المباراتين الأخيرتين، وذلك بعد ابتعاده أشهرا عدة للإصابة.

ويلتقي توتنهام الخامس وله 24 نقطة مع ليستر سيتي، ووست بروميتش البيون مع نيوكاسل.

فرنسا

حسم باريس سان جرمان المتصدر مع مضيفه موناكو حامل اللقب بفوزه عليه 2-1 في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

على ملعب لويس الثاني في الامارة، افتتح سان جرمان التسجيل عبر هداف البطولة الاوروغوياني ادينسون كافاني (19)، رافعا رصيده الشخصي إلى 16 هدفا في 14 مباراة.

وحصل البرازيلي نيمار على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل تراوريه انبرى لها بنفسه وسجل منها الهدف الثاني للفريق الزائر (52).

وحصل روني لوبيس على ركلة حرة على خط المنطقة بعد إسقاطه من قبل الفيش، نفذها بنجاح البرتغالي جواو موتينيو مقلصا الفارق (81).

وحاصر لاعبو موناكو ضيوفهم في الدقائق الأخيرة، وحال التسرع دون إدراكهم التعادل.

وتراجع البطل إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليون الذي اقتص من مضيفه نيس، وهزمه بخماسية نظيفة على ملعب اليانز ريفيير.

وتفتتح المرحلة الخامسة عشرة اليوم بلقاءات اميان الرابع عشر مع ديغون الحادي عشر، وستراسبورغ السابع عشر مع كاين السادس، وبوردو الثاني عشر مع سانت ايتيان الثامن.

إيطاليا

استعاد يوفنتوس حامل اللقب التوازن بفوزه الكبير على ضيفه كروتوني 3-0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب «يوفنتوس ارينا» في تورينو، واجه فريق «السيدة العجوز» صمودا كبيرا من لاعبي كروتوني الذين حافظوا على نظافة شباكهم طيلة الشوط الأول.

وانتظر اليوفي الدقيقة 52 لافتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، وأضاف المدافع ماتيا دي تشيلو الثاني بعد 8 دقائق بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مسجلا هدفه الاحترافي الاول، ثم ختم المدافع الدولي المغربي المهدي بنعطية المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 61 مستغلا كرة أمام المرمى من البوسني ميراليم بيانيتش تابعها داخل الشباك الخالية (71).