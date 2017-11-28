يستضيف ريال مدريد ضيفه فوينلابرادا من الدرجة الثالثة اليوم في إياب الدور الـ 16 لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

ويبدو ريال مدريد مرشحا بقوة لبلوغ الدور ثمن النهائي بعدما كان حسم الأمر بشكل كبير ذهابا بفوزه 2-0 في ضواحي العاصمة مدريد.

وسيعود النجم الويلزي غاريث بيل أخيرا الى اللعب للمرة الأولى منذ شهرين عندما يشارك مع فريقه ريال مدريد.

وأعلن مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمر صحافي: «غاريث سيكون معنا.. سنرى كم سيلعب من الوقت، ولكن الفكرة هي أن يلعب».

وأضاف: «أريد أن يكون غاريث في مستواه وبالتالي لا يمكنني القول متى (سيكون بنسبة 100%). أراه في المستوى دائما ولكن كالعادة، لا بد له من اللعب وإيقاع المباريات سيحدد الطريق الذي يجب اتباعه».

ولم يلعب بيل الذي أصيب في ربلة الساق اليسرى أواخر سبتمبر ثم في الفخذ الأيسر مطلع نوفمبر، منذ المباراة التي فاز فيها النادي الملكي على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 26 سبتمبر (3-1).

وبالمناسبة، قال زيدان أيضا إن حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس ولاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش تعافيا من الإصابة وباتا جاهزين للعب.

ويلعب أيضا ملقة مع نومانسيا، ليغانيس مع بلد الوليد، ليفانتي مع جيرونا، سلتا فيغو مع إيبار.

كأس إيطاليا

تفتتح مباريات الدور الرابع من كأس إيطاليا بغياب الكبار.

ويلعب كالياري مع بوردينون، سبال مع تشيتاديللا، سامبدوريا مع بيسكارا.