بعد ختام الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة «أوتوباكس سوبر جي تي» على حلبة موتيغي في اليابان، نجحت فرق لكزس في حجز مركزين على منصة التتويج، محققة بذلك الفوز بنسخة العام 2017 من البطولة، مع تتويج مركبة لكزس LC 500 التي تحمل الرقم 37 لفريق «كيبر تومز» بلقب البطولة لموسم 2017 وتحقيق الفريق 105 نقاط إجمالية.

وعلى الرغم من مشاركتها الأولى لهذه السلسلة هذا العام، فقد فرضت مركبة لكزس LC 500 هيمنتها على فئة «سوبر جي تي 500» منذ انطلاق الموسم، مع حصد المركبات المشاركة لما مجموعه 14 مركزا على منصة التتويج، خمسة منها في المركز الأول.

وكانت الجولة الأخيرة والختامية للبطولة قد أقيمت مؤخرا على حلبة «توين رينغ موتيغي»، التي شهدت حلول مركبة لكزس LC 500 التي تحمل الرقم 37 لفريق «كيبر تومز»، والتي يقودها السائقان ريو هيراكاوا ونيك كاسيدي، في المركز الثاني، تلتها مركبة لكزس LC 500 التي تحمل الرقم 38 لفريق «زينت سيرومو»، والتي يقودها السائقان يوجي تاتشيكاوا وهيرواكي إيشيورا، في المركز الثالث، بعد أن قدمتا أداء استراتيجيا اتسم بزخم تصاعدي.

وقال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن فخورون بفرق لكزس لما قدموه من جهد وعمل دؤوب هذا العام، ونهنئ فريق «كيبر تومز» بالفوز بلقب البطولة.

وشهدت بداية سباق موتيغي، والذي يبلغ 53 دورة اي ما يعادل 250 كلم، حادث اصطدام بين المركبتين الأولى والثانية قبل نهاية دورة الإحماء. وبما أن الضرر كان طفيفا نسبيا، استمر السباق كما كان مقررا.

وفي الوقت الذي حافظت فيه المركبة المنطلقة في الصدارة على وتيرة أدائها واستمرت في تعزيز تقدمها عن أقرب منافسيها، لم تنجح مركبة لكزس LC 500 التي تحمل الرقم 6 في الإبقاء على زخمها بسبب حادث الاصطدام في أول السباق، لتتمكن ثلاث مركبات من تخطيها والتقدم في الترتيب بشكل سريع، كل ذلك عند المنعطفات الأولى.

وكانت أولها مركبة لكزس LC 500 التي تحمل الرقم 37 التي يقودها نك كاسيدي، الذي سرعان ما انتزع المركز الثاني، في حين استفادت مركبة لكزس LC 500 التي تحمل الرقم 36 التي يقودها السائق جيمس روسيتر أيضا من تبادل المراكز المبكر عند انطلاق السباق لتقفز من المركز السابع إلى الخامس.

وأتاحت مجريات السباق اللاحقة للمركبتين اللتين تنطلقان في المركزين الأول والثاني من توفير فارق مريح عن بقية المركبات المنافسة. وكان السائق كاسيدي أول المتوقفين في نقطة الصيانة، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من عمليات تبديل السائقين، والتي استمرت من الدورة الـ 21 حتى الـ 35.

وبعد أن كانت آخر مركبة قد عادت إلى الحلبة بعد توقفها الأول في نقطة الصيانة، كانت مركبة لكزس LC 500 رقم 37 قد عادت إلى المركز الثاني مع بذل السائق هيراكاوا لجهد استثنائي للحفاظ على مركزه.

وعلى الرغم من مواجهة العديد من العوامل المعوقة واللحظات الصعبة أثناء تجاوز المركبات التي تنطلق في المراكز الأخيرة، إلا أن مركبات المراكز الثلاثة الأولى قد نجحت في الحفاظ على ترتيبها خلال الدورات الـ 30 المتبقية من عمر السباق.

وقد كان إنهاء السباق في المركز الثاني كافيا لفريق لكزس «كيبر تومز» ليحقق فوزا مزدوجا ببطولتي الفرق والسائقين، وهو يعد الفوز الأول للفريق بلقب بطولة «سوبر جي تي» منذ العام 2009. ويعد هيراكاوا وكاسيدي، وهما في سن الـ 23 من العمر، أصغر سائقين يفوزان بلقب البطولة.