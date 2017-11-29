قال مدرب أرسنال الفرنسي آرسين فينغر امس إن أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل لن يرحلا عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ومن المفترض أن ينتهي عقدا اللاعبين في الصيف المقبل، وقد تردد أنهما قريبان من الانتقال لفريقين آخرين.

ولدى سؤال المدرب الفرنسي عما إذا كان يتوقع بقاء اللاعبين مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل، أجاب قائلا «نعم، بالطبع».

وأضاف «مادام أنهما متواجدان هنا، فهما يقدمان كل ما لديهما من أجل النادي. في اعتقادي أنهما مستمران حتى نهاية الموسم. ولا أتوقع غير ذلك إلا إذا حدثت مفاجأة».

وأراد فينغر بهذا التصريح غلق الباب أمام الشائعات، حيث ترددت في وسائل الإعلام مؤخرا بأن ريال مدريد الإسباني يسعى خلف أليكسيس سانشيز نجم منتخب تشيلي، فيما يتطلع غريمه برشلونة إلى خطف الألماني مسعود أوزيل.