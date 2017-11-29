كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) امس أنه سيختار، بعد أيام، واحدة من خمس مدن تتنافس على استضافة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأوضح اليويفا أنه سيحسم قراره في الاختيار من بين مدن أمستردام وبروكسل وغلاسكو وروما وسان بطرسبرغ، خلال اجتماع لجنته التنفيذية المقرر في مدينة نيون السويسرية 7 ديسمبر المقبل.

لكنه أشار إلى أنه سيحسم أولا قراره بشأن إبقاء بروكسل ضمن المدن المستضيفة لفعاليات البطولة، من عدمه، في ظل تأخر أعمال الإنشاءات في ستادها.

وفي حالة استبعاد بروكسل من قائمة المدن الـ 13 المستضيفة لفعاليات البطولة، سيجرى اختيار مدينة من بين كارديف وستوكهولم ولندن لاستضافة المباريات التي كانت ستمنح لبروكسل.

كذلك سيجري اليويفا خلال اجتماعاته، قرعة لتحديد أي من المجموعات ستستضفها كل مدينة، كما سيحدد ملامح بطولة «دوري أمم أوروبا» الجديدة التي تنطلق اعتبارا من 2018.