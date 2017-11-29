يبدو برشلونة حامل اللقب اوفر حظا لبلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم، فيما يواجه اتلتيكو مدريد خطر الخروج من دور الـ 16.

ويلعب البارسا على ارضه ايابا امام ريال مورسيا وفي جعبته فوز مريح ذهابا 3-0.

ويخوض برشلونة مباراة الاياب اليوم ومن المرجح ان يلجأ مدربه إرنستو فالفيردي الى اراحة نجومه وخصوصا الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني سواريز والقائد إنييستا بعد المباراة القوية امام فالنسيا الاحد الماضي.

وأحرز النادي الكاتالوني اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، ويحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب مع 29 لقبا. بدوره لن يجد اشبيلية اي صعوبة لبلوغ الدور المقبل وذلك لانتصاره خارج قواعده ذهابا.

في المقابل، يواجه اتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو خطر الخروج من الدور الرابع على يد إلتشي وفورمنتيرا على التوالي. وكان الأتلتي واسود الباسك سقطا في فخ التعادل الايجابي 1-1 امام إلتشي الذي كان يلعب قبل عامين في دوري الدرجة الاولى، وفورمنتيرا.

فرنسا

يبدو باريس سان جرمان مرشحا بقوة لتعزيز ريادته عندما يستضيف تروا العاشر اليوم في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويغرد فريق العاصمة خارج السرب هذا الموسم في سعيه الى استعادة اللقب المحلي الذي ناله 4 مرات متتالية في السنوات الخمس الأخيرة قبل أن يفرمله موناكو الموسم الماضي ويحرمه من التتويج باللقب الخامس على التوالي عندما ظفر بلقبه الأول منذ عام 2000.

وثأر سان جرمان من موناكو عندما تغلب عليه في عقر داره 2-1، ورد الاعتبار لخسارته على ملعب لويس الثاني في الامارة 1-3 في الموسم الماضي.

ويبتعد فريق الاثرياء بفارق 9 نقاط عن مطارديه المباشرين موناكو وليون الذي يحقق نتائج لافتة في الآونة الأخيرة.

ويعتبر سان جرمان الفريق الوحيد الى جانب مان سيتي الذي لم يخسر في البطولات الخمس الكبرى في مختلف المسابقات حيث فاز في مبارياته الخمس بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفاز في 12 من مبارياته الـ 14 في الدوري المحلي مقابل تعادلين.

ويتميز فريق العاصمة بقوته الهجومية الضاربة المكونة من الثلاثي الاوروغوياني كافاني متصدر لائحة الهدافين برصيد 16 هدفا، والبرازيلي نيمار الخامس على اللائحة بنصف غلة زميله، والواعد مبابي المعار من موناكو والذي سجل 4 أهداف حتى الآن.

ويسعى موناكو الذي تراجع الى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ليون، الى استعادة توازنه بعد اكتفائه بنقطة واحدة في مباراتيه الاخيرتين محليا، عندما يحل ضيفا على نانت الخامس والجريح بخسارته 3 مرات في المباريات الأربع الاخيرة.

وأشار المدرب جارديم الى أن غياب لاعب الوسط الدولي توماس ليمار سيستمر نحو أسبوعين، موضحا «تحدثت مع أطباء النادي فقالوا لي إن توماس بحاجة الى فترة تتراوح بين 10 و15 يوما».

ويملك ليون فرصة تقليص الفارق الى 6 نقاط عن فريق العاصمة كونه يلعب قبله بساعتين عندما يستضيف ليل الجريح والقابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ومني ليون بخسارة واحدة حتى الآن هذا الموسم وكانت في المرحلة السادسة أمام باريس سان جرمان، ومنذئد حقق الفوز 5 مرات في 8 مباريات خولته الارتقاء الى المركز الثاني.

ويخوض مرسيليا الرابع بفارق نقطة عن ليون وموناكو، اختبارا سهلا أمام متز صاحب المركز الأخير وعينه على مباراتي ليون وموناكو للانقضاض على الوصافة. وبدوره يسير مرسيليا في خط تصاعدي منذ خسارته على ارضه أمام رين 1-3 في المرحلة الخامسة حيث كسب بعدها 6 مباريات مقابل 3 تعادلات، بينها التعادل مع باريس سان جرمان 2-2.