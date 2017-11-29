اختار لاعبو الدوري الايطالي لأندية الدرجة الاولى في كرة القدم حارس مرمى يوفنتوس، بطل المواسم الستة الاخيرة، افضل لاعب لعام 2017، في حفل خاص بالمناسبة اقيم اول من امس في مدينة ميلانو.

وقال بوفون الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 40 في 28 يناير المقبل «أنا سعيد جدا وفخور أيضا. لم اكن اعتقد بأني سأحصل على هذا اللقب، ها أنا أعانقه بقوة».

واعتزل بوفون (175 مباراة دولية) اللعب مع المنتخب الايطالي بعد الفشل في التأهل الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا حيث كان يأمل في سن الاربعين في مشاركة سادسة تواليا في نهائيات كأس العالم.

وهي المرة السادسة على التوالي التي يحصل فيها لاعب من يوفنتوس على اللقب بعد اندريا بيرلو (2012 و2013 و2014) والارجنتيني كارلوس تيفيز (2015) وليوناردو بونوتشي (2016). وحصل المدير الفني لنابولي متصدر الترتيب الحالي ماوريتسيو ساري على لقب افضل مدرب.

من جهة أخرى، ذكر تقرير إعلامي إيطالي أن بوفون ألمح خلال تصريحات أدلى بها إلى أنه قد يعيد النظر بشأن اعتزاله اللعب الدولي.

وكان بوفون قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في 13 الجاري، عقب إخفاق منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث خرج من الملحق الفاصل أمام السويد.

وقال بوفون «أخذت وقفة لأن عمري بات 39 عاما. لكنني دائما ما كنت جنديا للمنتخب الإيطالي وفريق يوفنتوس، وبالتالي لا يمكنني الهروب».

وأضاف «حتى لو كان عمري 60 عاما، فإذا كان هناك قصور في حراس المرمى، سألبي النداء لأن هذه هي فكرتي عن واجب تمثيل بلادي. لا تزال هناك بعض المباريات (الودية) قبل المونديال.. ربما أحصل على فرصة المشاركة».

وجاءت في تصريحات خلال تتويجه في حفل الجوائز السنوي «جران جالا دي كالتشيو» الذي تنظمه رابطة محترفي كرة القدم الإيطالية (إيه.آي.سي)، لتتويج أفضل اللاعبين والمدربين والحكام في الموسم السابق.

وتوج بوفون مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا، وشارك خلال مسيرته في 175 مباراة دولية.

وبإخفاق إيطاليا في التأهل لمونديال 2018، فقد بوفون فرصة الانفراد بالرقم القياسي كأول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس العالم.