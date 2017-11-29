تبدو الفرصة سانحة امام مان سيتي المتصدر لتحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والثامن عشر في جميع المسابقات عندما يستضيف ساوثمبتون العاشر اليوم في المرحلة الرابعة عشرة.

وواجه فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا موقفا صعبا الاحد الماضي بعد ان تخلف امام هيدرسفيلد المتواضع 0-1، قبل ان يسجل نجماه رحيم سترلينغ والارجنتيني سيرخيو اغويرو هدفين ابقيا الفارق مع مان يونايتد الثاني عند 8 نقاط بواقع 37 نقطة للاول و29 للثاني.

وقال غوارديولا بعد الفوز الصعب على هيدرسفيلد «اذا اردت احراز اللقب فلن تتوقع مباريات سهلة، ولذلك يجب ان نعتاد على هذه الحالات، كما اننا تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي يجب ان نتعامل بها مع الامر».

ويعول السيتي على ترسانة من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم الهولندي كيفن دي بروين ورحيم سترلينغ صاحب 12 هدفا في 18 مباراة في مختلف المسابقات منها 9 في الدوري في انجاز هو الافضل له بمسيرته الاحترافية، واغويرو الذي يتشارك مع مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح بصدارة ترتيب الهدافين في البطولة برصيد 10 اهداف لكل منهما.

واهدر سيتي نقطتين فقط في البطولة هذا الموسم، ويقدم عروضا رائعة ايضا في دوري ابطال اوروبا اذ تأهل الى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة السادسة بخمسة انتصارات متتالية.

ويقود غوارديولا سيتي للموسم الثاني على التوالي بعد ان اشرف لثلاثة مواسم على بايرن ميونيخ الالماني.

ويسعى تشلسي حامل اللقب الى الفوز على ضيفه سوانسي سيتي لمواصلة مساره التصاعدي بعد فترة من انعدام الوزن.

وافلت البلوز من الخسارة في المرحلة السابقة بعد ان سجل له البرازيلي ويليان هدف التعادل امام مضيفه ليفربول قبل اربع دقائق من النهاية، لكنه لايزال يتخلف بفارق 11 نقطة عن سيتي. وقال الايطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي: بداية الموسم كانت متخمة بالمتاعب وبدأناه من دون ايدن هازارد الذي كان اصيب مع منتخبه الوطني.

ويلعب ارسنال الرابع برصيد 25 نقطة مع ضيفه هيدرسفيلد ساعيا بدوره الى البقاء على مقربة من فرق الصدارة، وهو خطف فوزا بهدف في الوقت الضائع لمهاجمه التشيلي الكيسيس سانشيز في مرمى مضيفه بيرنلي.

ويلتقي ليفربول السادس برصيد 23 نقطة مع ستوك سيتي وبورنموث مع بيرنلي، وايفرتون مع وست هام.