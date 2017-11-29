تصدر هاري كين مهاجم فريق توتنهام، قائمة المرشحين لجائزة أفضل رياضي بريطاني عام 2017، بعد أدائه المميز مع السبيرز. وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» قائمة المرشحين لجائزة أفضل رياضي بريطاني في عام 2017 والتي تمنحها كل عام.

وجاء كين على رأس القائمة المكونة من 12 رياضيا بريطانيا للفوز بتلك الجائزة.

ومن المقرر أن يتم إعلان الفائز بهذا اللقب في 17 ديسمبر المقبل في مدينة ليفربول عبر بث حي ومباشر على القنوات الخاصة بـ BBC. وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

إليز كريستي (تزلج على الجليد) - مو فرح (ألعاب القوى) - كريس فروم (دراجات هوائية) - لويس هاميلتون (فورمولا 1) - أنتوني جوشوا (ملاكمة) - هاري كين (كرة قدم) - جوهانا كونتا (تنس) - جوني بيكوك (عداء) - آدم بيتي (سباحة) - جوناثان ريا (دراجات نارية) - آنيا شروبسول (كريكيت) - بيانكا والكدين (تايكواندو).