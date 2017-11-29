أعلن فالنسيا المتألق في الدوري الإسباني مدة غياب جناحه البرتغالي جونكالو غويديس عن الملاعب بعدما تعرض لإصابة في قدمه خلال مباراة قمة أمام برشلونة المتصدر.

وقال فريق الخفافيش في بيان: ينال اللاعب قسطا من الراحة ويتراوح تقدير فترة التعافي بين 3 و4 أسابيع بناء على تطورات الموقف الحالي.

وسيحتاج البرتغالي (20 عاما) الخضوع لجراحة في قدمه اليسرى. وكان غويديس المنضم على سبيل الإعارة من باريس سان جرمان، مؤثرا في مشوار فالنسيا نحو احتلال المركز الثاني في الدوري هذا الموسم، بفارق 4 نقاط عن برشلونة.

وتعرض المدافع إيزيكيل غاراي لإصابة عضلية أمام برشلونة أيضا، وتحوم شكوك حول مشاركته أمام ريال سرقسطة في إياب دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا غدا الخميس.