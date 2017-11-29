أعلن نادي ديبورتيفو آلافيس صاحب المركز الأخير في الدوري الاسباني إقالة مدربه الإيطالي جاني دي بيازي بعد 7 مباريات فقط.
وحقق دي بيازي مع ديبورتيفو فوزين على ليفانتي (2-0) واسبانيول (1-0) وخسر 5 مرات أمام ريال سوسييداد وبيتيس وفالنسيا وخيتافي وايبار.
وكان دي بيازي خلف لويس زوبيلديا الذي أقيل من منصبه بعد خسارة المباريات الأربع الأولى في الدوري أمام ليغانيس وبرشلونة وسلتا فيغو وفياريال.
وسيشرف على آلافيس (6 نقاط فقط) بشكل مؤقت خافيير كابييو الذي تولى المهمة في الفترة الانتقالية بين المدربين زوبيلديا ودي بيازي وخسر مرتين أيضا أمام ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد.