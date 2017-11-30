ثأر مان يونايتد من مضيفه واتفورد بالفوز عليه 4-2، فيما تواصلت معاناة توتنهام بخسارته أمام مضيفه ليستر سيتي 1-2 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب «فيكاريدج رود»، أكد «المان» تفوقه التام على مضيفه واتفورد وخرج منتصرا أمامه للمرة الثالثة عشرة في مواجهاتهما الـ 14 الأخيرة، متجنبا سيناريو زيارته الأخيرة إلى ملعب منافسه، حيث مني الموسم الماضي بخسارة 1-3.

ويدين فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفوزه الثالث على التوالي الى اشلي يونغ الذي مهد الطريق أمام «الشياطين الحمر» ضد فريقه السابق بتسجيله الهدفين الأولين بتسديدة من حدود المنطقة (19) ثم من ركلة حرة رائعة (25).

واعتقد يونايتد أنه حسم اللقاء في الشوط الأول بعدما أضاف الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثالث (32)، لكن أداء يونايتد تراجع في الشوط الثاني ما سمح لمضيفه بالانطلاق نحو الهجوم وفتح الطريق أمامه لتقليص الفارق من ركلة جزاء نفذها تروي ديني بنجاح (77).

ودفع يونايتد ثمن تراخيه بعدما اهتزت شباكه بهدف ثان أشعل اللقاء في الدقيقة 84 عبر الفرنسي عبدالله دوكوري.

لكن جيسي لينغارد اراح أعصاب مشجعي يونايتد عندما انطلق بهجمة مرتدة من قبل منتصف الملعب ثم توغل وتلاعب بالمدافعين قبل أن يسدد الكرة أرضية بعيدا عن متناول الحارس قبل أن يترك مكانه للنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش العائد من الإصابة (86).

ورفع «الشياطين الحمر» الذين يحتاجون الى التعادل في مباراة الثلاثاء ضد ضيفهم سسكا موسكو في الجولة السادسة الأخيرة لضمان بطاقتهم الى ثمن نهائي دوري الأبطال، رصيدهم الى 32 نقطة في المركز الثاني.

وعلى ملعب «كينغ باور ستاديوم»، تواصلت معاناة الديك اللندني ومني بهزيمته الثالثة في المراحل الخمس الأخيرة، وجاءت على يد مضيفه ليستر سيتي 1-2، ليفشل بالتالي في تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة على التوالي.

وحسم ليستر فوزه الأول في المراحل الأربع الأخيرة في الشوط الأول من اللقاء بعدما أنهاه متقدما 2-0.

وافتتح جيمي فاردي التسجيل (13)، وعزز الجزائري رياض محرز النتيجة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة رائعة.

وعاد توتنهام الى اللقاء في الشوط الثاني بفضل هاري كين الذي قلص الفارق في الدقيقة 79، ولكن هدف كين لم يكن كافيا لتجنيب فريقه هزيمته الرابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 24 نقطة، فيما رفع فريق المدرب الفرنسي كلود بوييل رصيده الى 17 نقطة.

وفي مباراتين أخريين تعادل برايتون مع ضيفه كريستال بالاس متذيل الترتيب سلبيا، فيما تعادل وست بروميتش مع ضيفه نيوكاسل بهدفين لكل منهما.