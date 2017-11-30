تحدث جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد عن استمرار تراجع مستوى روميلو لوكاكو وغيابه عن التهديف في الدوري الإنجليزي. وقال «المو» ساخرا: لوكاكو يحتاج إلى حذاء جديد، بعدما أهدر المهاجم البلجيكي فرصة لا تصدق أمام المرمى. وكان مورينيو في أجواء تسمح له بالمزاح عند الحديث عن لوكاكو، وأوضح أن لاعبه المنضم هذا الصيف مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، يفتقر لتسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة، بسبب عدم ارتباطه بعقد رعاية للحذاء الخاص به. وأضاف مورينيو «أعتقد أنه يحتاج إلى عقد ضخم للحصول على حذاء، لأنه في الوقت الحالي لا يرتبط بعقد مع أي شركة، ولهذا السبب يرتدي حذاء أسود».

وأردف «لقد انتهى عقده، وهو الآن ينتظر العرض المناسب وأعتقد أنه يحتاج إلى شركة تمنحه الحذاء المناسب وتعطيه المبلغ المناسب حتى يعود إلى تسجيل الأهداف».