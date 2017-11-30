تأهل ريال مدريد إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم رغم التعادل مع ضيفه فوينلابرادا (2-2) على ملعب سانتياغو برنابيو، في إياب دور الـ 32 من البطولة.

واحرز هدفي الملكي المهاجم بورخا مايورال بالدقيقتين (62، 70)، فيما سجل لفوينلابرادا، كل من لويس ميلا، وبورتاليا في الدقيقتين (25، 90).

وشهدت المباراة عودة غاريث بيل إلى تشكيلة الريال بعد غياب بسبب الإصابة وساهم في تسجيل هدفين ليتأهل فريقه الى الدور ثمن النهائي لفوزه في مباراة الذهاب (2-0) ويفوز بالتالي في مجموع المباراتين (4-2)

كأس ايطاليا

ودع كالياري الدور الرابع لمسابقة كأس ايطاليا بخسارته على أرضه أمام بوردينوني من الدرجة الثالثة 1-2.

ولم تكن حال سبال، القابع في المركز الثامن عشر في دوري الأضواء، أفضل من كالياري، اذ خسر أيضا على ارضه ضد تشيتاديلا من الدرجة الثانية 0-2.

ويلتقي بوردينوني في الدور ثمن النهائي مع انتر ميلان على ملعب الأخير «جوسيبي مياتزا»، فيما يحل تشيتاديلا ضيفا على لاتسيو وصيف بطل الموسم الماضي في العاصمة روما.

وتبدأ الأندية التي أنهت الموسم الماضي من الدوري في المراكز الثمانية الأولى مشوارها من الدور ثمن النهائي، وعلى رأسها يوفنتوس حامل اللقب الذي يلتقي على ملعبه «اليانز ستاديوم» مع الفائز من مواجهة الدرجة الأولى اليوم بين جنوى وكروتوني.

ويختتم الدور الرابع اليوم بلقاء اودينيزي وبيروجيا (ثانية)، إضافة إلى مباراة جنوى وكروتوني.

وحقق بوردو فوزا كبيرا على ضيفه سانت اتيان بثلاثية نظيفة في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة فرنسا.

وسجل الأهداف الكسندر مندي (5 و64) وجوناثان كافو (34).

ورفع بوردو رصيده الى 20 نقطة في المركز التاسع، ليتقدم بفارق نقطة أمام سانت اتيان العاشر.

وتعادل كان مع ضيفه ستراسبورغ سلبا، فبقي في المركز السادس برصيد 23 نقطة، بفارق الأهداف خلف نانت الذي يلتقي موناكو حامل اللقب الاربعاء.

وبات رصيد ستراسبورغ 15 نقطة في المركز الخامس عشر، مبتعدا بنقطة واحدة عن صاحب أول مراكز الهبوط.

وفاز اميان الصاعد هذا الموسم الى الدرجة الأولى على ضيفه ديجون بهدفين للكونغولي غايل كاهوتا (3) وكونتان كورنيت (50) مقابل هدف للكوري الجنوبي كوون تشانغ-هوون (15).

ورفع اميان رصيده الى 21 نقطة، وبقي جيجون على رصيده السابق بـ 18 نقطة.