ربما تختلف أجواء قرعة كأس العالم 2018 هذه المرة كليا عن تلك التي كانت موجودة في النسخة الماضية بالبرازيل 2014، بيد أن العاصمة الروسية موسكو بأجوائها الباردة تستعد لاستضافة هذا الحدث الكبير بإضفاء لمسة دافئة على فعالياته بعكس ما تنم عنه حالة الطقس هذه الأيام.

ولا تتمتع العاصمة الروسية بوجود الشواطئ الرحبة والرمال الذهبية والشمس الساطعة والنخل الشاهق كما هو الحال في منتجع كوستا دو ساويبي البرازيلي، الذي استضاف قرعة النسخة الماضية للمونديال.

بل على النقيض تملأ الغيوم والسحب سماء هذه المدينة، بالإضافة إلى درجات الحرارة المنخفضة، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى المميتة.

ووصلت درجات الحرارة في موسكو، كما رصدتها أجهزة القياس، إلى 7 درجات تحت الصفر.

ومن الطبيعي في ظل هذه الأجواء أن يظهر جنود الحراسة بالقصر الرئاسي الروسي «الكرملين»، مقر إقامة القرعة غدا الجمعة، مرتدين قبعات الفرو الثقيلة في الساعات الأولى من الصباح.

ويستضيف الكرملين، الذي تتخذه حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بويتن مقرا لها، قرعة كأس العالم، أكبر الأحداث الرياضية في.2018 وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني انفانتينو، هذا الأسبوع: «أتوق بشدة الى ميعاد القرعة لرؤية ما ستسفر عنه ولمعرفة هوية الفرق التي ستلعب مع بعضها البعض في المونديال».

ويعد المسؤول السويسري الواجهة الجديد للفيفا الذي يسعى إلى وأد ماضيه المملوء بالفساد والفضائح.

وتعيش روسيا في نفس الأجواء التي تحيط بالفيفا، حيث إن أخبارها الرياضية في السنوات الأخيرة تدور فقط في فلك فضائح المنشطات، لكنها ليست كغيرها من فضائح المنشطات بل تتفوق عليها كونها مدعومة من الدولة، رغم رفض حكومة بوتين مرارا وتكرارا لهذه الاتهامات.

وتحدث انفانتينو عن الكيفية التي ستستقبل بها روسيا الملايين من المشجعين خلال المونديال، وقال: «العالم سيكتشف مع المونديال بلدا منفتحا وودودا».

ويغيب عن العرس الكروي الكبير منتخبات من العيار الثقيل، أهمها إيطاليا وهولندا وتشيلي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية. ورغم غياب أميركا عن المونديال فإنها كانت حاضرة في أذهان المهاجم الأسطوري السابق للمنتخب الإنجليزي، جاري لينكر، الذي سيقدم حفل القرعة، وذلك بعدما أشار إلى الرئيس الأميركي عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

وقال لينكر، الذي لم يستطع إخفاء انبهاره بالقصر الرئاسي الروسي: «غرفة تغيير الملابس خاصتي في الكرملين تشبه مصعد دونالد ترامب».

ووضع لينكر صورة تضم مقعدا ومرآة تبرز الفخامة التي يتمتع بها قصر موسكو.

وداخل أروقة الكرملين، التي لاتزال تحتفظ بمكان مميز للمنجل والمطرقة، رمز الاشتراكية الروسية في الماضي، سيمر كبار لعبة كرة القدم خلال الأيام المقبلة.

وسيحضر مراسم القرعة مسؤولو الفيفا و30 من أصل 32 مدربا للمنتخبات المشاركة في المونديال، حيث يغيب ممثل أستراليا، التي لاتزال بدون مدير فني، وأوروغواي، التي يعاني مدربها أوسكار تاباريز من الشلل.

هذا بالإضافة إلى أساطير كرة القدم العالميين مثل دييغو مارادونا وكافو ودييجو فورلان وفابيو كانافارو وكارليس بويول.

وقال أحد المسؤولين بالفيفا خلال تواجده بالقاعة التي ستقام فيها القرعة والتي تتسع لـ 6 آلاف شخص: «القرعة ستكون عشوائية بشكل كامل، لن تكون هناك كرات ساخنة».