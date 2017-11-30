توج السوري الدولي عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي أمس بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتفوق خريبين على منافسيه الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» لاعب العين الإماراتي والصيني وولي لاعب شنغهاي الصيني.

وقدم خريبين أداء مذهلا مع فريقه الهلال وكذلك منتخب بلاده، منذ بداية العام الحالي.

من جانبه، أبدى المهاجم السوري سعادته بالتتويج قائلا: «هذا الإنجاز ساهم فيه كل من أصدقائي في نادي الهلال والمنتخب السوري».

الياباني هوري أفضل مدرب

كما توج الياباني تاكافومي هوري، مدرب أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا) بجائزة أفضل مدرب في آسيا لعام 2017.

وجاء ذلك بعدما قاد هوري فريقه أوراوا إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2017، إثر الفوز على الهلال السعودي بنتيجة إجمالية 2-1 في نهائي البطولة.

وتوج المدرب الياباني باللقب متفوقا على منافسيه، الياباني ايشي ماساتادا والأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

مين الأفضل خارج القارة

من جهته توج الكوري الجنوبي سون هيونج مين بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.

وجاء ذلك بعد العروض القوية التي قدمها سون هذا العام ضمن صفوف منتخب كوريا الجنوبية وفريق توتنهام الإنجليزي.

سامانثا كير أفضل لاعبة

فازت اللاعبة الدولية الأسترالية سامانثا كير بجائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام 2017. وتنافست كير على الفوز بهذه الجائزة مع اليابانية ساكي كوماغاي والكورية الشمالية سونغ هيانغ-سيم.

وقدمت اللاعبة الأسترالية مستويات مميزة على مستوى النادي والمنتخب الوطني، حيث سجلت كير خلال عام 2017 ما مجموعه 34 هدفا، من ضمنها 9 أهداف دولية مع منتخب بلادها.

اساكو تاكاكورا أفضل مدربة

فازت اليابانية اساكو تاكاكورا بجائزة أفضل مدربة في آسيا 2017.

وهذه المرة الخامسة التي تتوج فيها تاكاكورا بهذه الجائزة بعد أعوام 2012 و2013 و2014 و2015. وقد تصدرت عناوين الصحافة العام الماضي بعدما باتت أول مدربة تتسلم مهمة تدريب منتخب اليابان للسيدات، عندما خلفت المدرب السابق نوريو ساساكي.

توزيع الجوائز

وفيما يلي توزيع باقي الجوائز:

ـ جائزة أفضل لاعب شاب: الكوري الجنوبي لي سيونغ-وو

ـ جائزة أفضل لاعبة شابة: الكورية الشمالية سون هيانغ-سيم.

ـ جائزة التقدير الخاصة للحكام: الأوزبكي باختيور نامازوف.

ـ ماسة الاتحاد الآسيوي: الإماراتي يوسف السركال.

ـ أفضل لاعب كرة الصالات: الإيراني علي أشقر حسن زاده.

ـ جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين: الصين وسنغافورة وبوتان

ـ جائزة أفضل اتحاد وطني صاعد: فيتنام.

ـ جائزة أفضل اتحاد وطني متطور: إيران.

ـ جائزة أفضل اتحاد وطني طامح: أفغانستان.

- جائزة الحلم الآسيوي: اليابان.