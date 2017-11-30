سيكون مصرف «سانتاندر» الاسباني اعتبارا من موسم 2018-2019 ولمدة ثلاثة أعوام أحد الرعاة الرئيسيين لمسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، منهيا رسميا شراكته مع فريق فيراري للفورمولا 1.

وبهذا العقد، عزز «سانتاندر» علاقته مع كرة القدم بعد عشر سنوات من رعايته لبعض مسابقاتها الكبرى، مثل كوبا ليبرتادوريس في أميركا الجنوبية، والدوري الاسباني.

كما أنهى المصرف صفقات الرعاية في الفورمولا 1 والتي دامت طيلة 11 عاما ما «سمح لنا بتعزيز سمعة المصرف» بحسب ما أكد أمس.

وكشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أن الاتفاق مع المصرف يتضمن ايضا رعاية «الكأس السوبر الاوروبية، الدور النهائي لدوري الناشئين ودوري أبطال أوروبا لكرة الصالات».