تعرض ليبرون جيمس عملاق كليفلاند كافاليرز للطرد لأول مرة في مسيرته لكن فريقه نجح رغم ذلك في الفوز 108-97 على ميامي هيت بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخرج جيمس مطرودا قبل نحو دقيقتين من نهاية الربع الثالث بعدما صرخ في وجه الحكم كين فيتزجيرالد بسبب عدم احتساب خطأ لصالحه بعد اشتراك من منافسه حسن وايتسايد خلال تصويب الكرة.

وغادر جيمس، الذي تعرض للطرد بهذه الطريقة لأول مرة في مسيرته الممتدة على مدار 15 عاما، المباراة بينما كان كافاليرز متقدما بنتيجة 93-70.

وسجل جيمس قبل طرده أمام فريقه السابق هيت 21 نقطة كما استحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر ست كرات حاسمة.

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي لكافاليرز هذا الموسم.

غريفين يبتعد 8 أسابيع

أعلن لوس انجيليس كليبرز أن نجمه بلايك غريفين تعرض لالتواء في رباط ركبته اليسرى، ما سيبعده عن ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «حتى ثمانية أسابيع».

وأصيب غريفين في الربع الأخير من المباراة التي فاز بها كليبرز على جاره لوس انجيليس ليكرز 120-115، عندما كان وزميله اوستن ريفرز يحاولان الوصول إلى الكرة بعدما فقدها نجم ليكرز الجديد لونزو بول.