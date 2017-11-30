أعلن نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي امس تعاقده مع الن باردو للإشراف عليه خلفا لتوني بوليس الذي أقيل من منصبه إثر النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

ووافق المدرب السابق لوست هام ونيوكاسل وكريستال بالاس على توقيع عقد يمتد لعامين ونصف العام مع وست بروميتش الذي تفصله نقطتان فقط عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وكان باردو (56 عاما) بلا عمل منذ أن أقاله كريستال بالاس في ديسمبر 2016 بعد أن اكتفى النادي اللندني بالفوز في 6 مباريات فقط من أصل 36 منذ مطلع ذلك العام وفي واحدة من أصل 11 بمستهل موسم 2016-2017.

وسيكون وست بروميتش التجربة التدريبية السابعة للاعب الوسط السابق، بعد ريدينغ (2003-2006) ووست هام (2003-2006) وتشارلتون اثلتيك (2006-2008) وساوثمبتون (2009-2010) ونيوكاسل (2010-2014) وكريستال بالاس (2015-2016).