قال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إن عثمان ديمبلي أغلى لاعب في تاريخ النادي والمصاب منذ فترة طويلة لن يلحق على الأرجح بمباراة القمة ضد حامل اللقب ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في سانتياغو برنابيو يوم 23 ديسمبر المقبل.

وخاض ديمبلي، المنضم من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو (124.70 مليون دولار) في أغسطس الماضي لتعويض نيمار، ثلاث مباريات فقط مع برشلونة في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال ثاني مباراة له بالتشكيلة الأساسية أمام خيتافي في سبتمبر الماضي.

وتطلبت الإصابة، التي قال فالفيردي سابقا إنها حدثت بسبب قلة خبرة ديمبلي (20 عاما)، إجراء جراحة وقال مسؤول طبي هذا الشهر إن اللاعب الفرنسي تعافى بشكل أسرع من المتوقع ومن المحتمل أن يلعب ضد ريال. لكن فالفيردي يرفض استعجال عودة ديمبلي. وقال المدرب «من الصعب القول إن مشاركته ليست مستحيلة لكن أعتقد انها صعبة جدا».