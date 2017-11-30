واصل كليفلاند كافالييرز مسلسل انتصاراته المتتالية وتغلب على ضيفه ميامي هيت 108-97، وذلك رغم طرد نجمه ليبرون جيمس في الربع الثالث من المباراة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق وصيف بطل الموسم الماضي فوزه التاسع على التوالي والرابع عشر في 21 مباراة بفضل تألق كيفن لوف الذي سجل 32 من نقاطه الـ 38 في الشوط الأول من اللقاء، فيما أضاف جيمس 21 قبل أن يطرد للمرة الأولى في مسيرته، وشاءت الصدف أن يحصل هذا الأمر ضد الفريق الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين.

وفقد جيمس أعصابه في الربع الثالث بعدما اعتبر أنه يستحق الحصول على خطأ خلال توغله تحت السلة، فاعترض بشدة على الحكم ما دفع الأخير إلى احتساب خطأ فني ضده ثم أشار إليه بالتوجه الى غرف الملابس قبل 1.59 دقيقة على نهاية الربع الثالث عندما كان فريقه متقدما بفارق 13 نقطة 93-70.

ورغم افتقاده لخدمات «الملك» جيمس في الربع الأخير من اللقاء، واصل كليفلاند تفوقه على ضيفه بفضل لوف ومساهمة المخضرم دواين وايد الذي سجل 17 نقطة ضد فريقه السابق.

وفي المباريات الأخرى، تواصلت معاناة شيكاغو بولز، الفريق السابق لوايد، بتلقيه هزيمته السادسة تواليا والسادسة عشرة في 19 مباراة وجاءت على يد ضيفه فينيكس صنز الذي وضع بدوره حدا لمسلسل هزائمه المتتالية عند ثلاث مباريات بفوزه 104-99.

ويدين فينيكس بفوزه الثامن فقط في 22 مباراة إلى ديفين بروكر الذي سجل 33 نقطة، بينها 5 ثلاثيات، مع تسع متابعات وأضاف تي دجاي وورن 25 نقطة واليكس لين 13 مع 18 متابعة، فيما كان جاستن هوليداي الأفضل في صفوف صاحب الأرض بتسجيله 25 نقطة، بينها 6 ثلاثيات، وأضاف كريس دان 25 مع 8 تمريرات حاسمة.

كما تغلب يوتا جاز على ضيفه دنفر ناغتس 106-77 بفضل جهود ديريك فايفورز (24 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة).