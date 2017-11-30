أعلن نادي اشبيلية أن مدربه الأرجنتيني ادواردو بيريزو خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة سرطان البروستات.

وأكد النادي الاندلسي انه «واثق» من عودة مدربه من دون تحديد موعد لذلك.

وكان اشبيلية اعلن الأربعاء الماضي معاناة بيريزو من سرطان البروستات بعد ساعات على العودة الرائعة للفريق الذي حول تأخره أمام ليفربول 0-3 الى 3-3 في الشوط الثاني، وأبقى على أمله في التأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حتى الجولة الأخيرة.

وأهدى لاعبو اشبيلية فوزهم على فياريال 3-2 الأحد الماضي الى مدربهم.

ويشرف بيريزو على النادي الأندلسي منذ بداية الموسم الحالي بعد ثلاثة مواسم ناجحة في سلتا فيغو، وذلك خلفا لمواطنه خورخي سامباولي الذي انتقل للإشراف على منتخب بلاده.